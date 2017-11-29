Воротар "Маріуполя" і екс-голкіпер "Шахтаря" Худжамов: у мене є образа на Луческу

Голкіпер "Маріуполя", екс-воротар "Шахтаря" Рустам Худжамов став героєм рубрики "What's up?" в рамках популярного проекту #FootballHub.

У бесіді з журналістом Володимиром Кобельковим один з провідних воротарів України розповів, чому йому не вдалося свого часу заграти в "Шахтарі" і чи залишилася в нього образа на Мірчу Луческу.

"Чи є образа на Луческу? У мене – звичайно. Образа не тому що я не грав, адже тренер визначає, кому грати. Образа тому, що мене не відпустили. У мене були пропозиції від хороших команд. "Металіст" хотів мене купити. Той "Металіст", який дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи. Був момент, коли Саша Горяїнов порвав ахілл. Мені першому тоді подзвонили через 20 хвилин після гри, сказали, що хочуть забрати. Запитали, як ти на це дивишся. А як я міг на це дивитися, якщо в "Шахтарі" два роки не грав? Моя перша ціль завжди була - грати", - сказав Худжамов.

Також голкіпер розповів про дивні звичаї бразильських футболістів "Шахтаря".

"На день народження у них такий звичай. Вони непомітно підкрадаються ззаду до именинника, розбивають курячі яйця на голові і обсипають борошном. Я це спостерігав - як вони ганяються один за одним, як діти малі. Веселі хлопці", - згадує голкіпер.

Читайте такожГравці "Шахтаря" Степаненко, Кривцов і Худжамов допомагали воїнам АТО - відома телеведучаКрім того, Рустам Худжамов розповів, що має свій бізнес.

"Ближче до кінця кар'єри виникають думки - чим займатися, куди податися. Хто відкриває ресторани, хто мийки, хто тренером, хто агентом. Мені стрельнула така думка, просто перед сном – виготовляти воротарські рукавички! Я десь до 4-х ранку не міг заснути, у мене відразу пішли роздуми - що робити, куди звертатися, як назвати, концепція... Зараз я роблю річ, за яку не соромно, і річ, яку через п'ять років будуть знати в усьому світі. Мої рукавички вже носять такі воротарі, як Максим Коваль ("Динамо"), Богдан Шуст ("Ворскла"), Герман Пеньков ("Сталь"), Андрій Лунін ("Зоря").

Як повідомляв УНІАН, легендарний футболіст і тренер Олег Блохін в інтерв'ю #FootballHub поділився своїми думками про український футбол.