"Маріуполь" став першим півфіналістом Кубка України, обігравши "Ворсклу"

У Полтаві відбувся чвертьфінальний матч Кубка України, в якому "Ворскла" приймала на своєму полі "Маріуполь".

У першому таймі команди обмінялися голами. На 13-й хвилині рахунок відкрив нападник ворсклян Владислав Кулач, але вже на 24-й форвард гостей Андрій Борячук відновив статус-кво.

Вирішальною стала 77-я хвилина, коли "Маріуполь" провів швидкісну контратаку. Воротар господарів Богдан Шуст відбив один удар суперника, але в потрібному місці опинився Андрій Тотовицький, який п'ятою відправив м'яч у ворота.

У завершальні 15 хвилин маріупольці зуміли відбити атаки "Ворскли" і здобули перемогу - 2:1.

Нагадаємо, в інших чвертьфінальних матчах Кубка України зіграють "Львів" - "Дніпро-1", "Десна" - "Динамо", а також "Шахтар" - "Верес".