Лідер оборони "Шахтаря" Ракицький може перейти в "Галатасарай" - ЗМІ
17:12, 29 листопада 2017Футбол
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Стамбульський клуб готує пропозицію чемпіону України щодо трансферу захисника.
Ярославу Ракицькому може надійти вигідна пропозиція від "Галатасарая" / sport.obozrevatel.com
У січні 2018 року турецький "Галатасарай" зробить серйозну спробу придбати у "Шахтаря" захисника збірної України Ярослава Ракицького.
Про це повідомляє zbirna.com з посиланням на видання Sabah.
Джерело турецьких ЗМІ впевнене, що наставник стамбульського клубу Ігор Тудор, який є прихильником схеми з трьома захисниками, саме у Ракицькому бачить реальне підсилення. Називається навіть сума можливого трансферу - 9-10 мільйонів євро.
Додамо, що чинна угода Ракицького з "Шахтарем" розрахована до 30 червня 2022 року.
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