Лідер оборони "Шахтаря" Ракицький може перейти в "Галатасарай" - ЗМІ

У січні 2018 року турецький "Галатасарай" зробить серйозну спробу придбати у "Шахтаря" захисника збірної України Ярослава Ракицького.

Про це повідомляє zbirna.com з посиланням на видання Sabah.

Джерело турецьких ЗМІ впевнене, що наставник стамбульського клубу Ігор Тудор, який є прихильником схеми з трьома захисниками, саме у Ракицькому бачить реальне підсилення. Називається навіть сума можливого трансферу - 9-10 мільйонів євро.

Додамо, що чинна угода Ракицького з "Шахтарем" розрахована до 30 червня 2022 року.