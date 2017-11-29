Відео-трансляція "Львів" - "Дніпро-1": Кубок України, 1/4 фіналу

Сьогодні у Львові на найстарішому з нині діючих стадіонів - "Скіф" - відбудеться чвертьфінальний матч Кубка України, в якому зустрічаються команди з другої ліги - ФК "Львів" приймає "Дніпро-1".

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Хоча команди і виступають в одній лізі, але між собою зустрінуться вперше: львів'яни посідають четверте місце в групі "А" другої ліги, а дніпряни — лідери групи "Б".

Цікаво, що це не перший випадок, коли учасником півфіналу стане команда другої ліги. Перший випадок стався чотири сезони тому - в півфінал Кубка прорвався черкаський "Славутич".

Матч "Львів" - "Дніпро-1" розпочнеться у Львові о 19.00.

Трансляція - Youtube.