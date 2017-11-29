Чернігівська "Десна" пообіцяла гравцям мільйон гривень за перемогу в матчі з "Динамо"

Керівництво чернігівської "Десни" пообіцяло щедро винагородити команду, якщо вона обіграє "Динамо" у чвертьфіналі Кубка України.

За інформацією телеканалу "Футбол 1", за перемогу над віце-чемпіоном України гравці "Десни" отримають 1 млн гривень премії.

Як саме будуть ділитися ці гроші всередині команди – до кінця невідомо, але очевидно, що це хороший стимул для гравців, адже зарплата футболістів в "Десні", за інформацією місцевих ЗМІ, становить від 6 до 60 тисяч гривень.

Відзначимо, що "Десна" в минулому сезоні посіла друге місце в Першій лізі, але не зуміла пройти атестацію і не вийшла до Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні після 22 турів Першої ліги чернігівці посідають 5-е місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, поєдинок Кубка України "Десна" – "Динамо" пройде в Чернігові сьогодні, початок – о 19:00.