УЄФА змінить час початку матчів Ліги чемпіонів з наступного сезону

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив зміну часу початку матчів Ліги чемпіонів з наступного сезону. Про це повідомляє "Чемпіонат".

З сезону 2018/19 тепер два матчі ігрового дня будуть починатися о 19:00 за центральноєвропейським часом (СЕТ) (тобто о 20:00 за київським часом), а решта шість зустрічей — о 21:00 (CET) (22:00 за київським часом).

Нагадаємо, до цього протягом майже 25 років матчі Ліги чемпіонів традиційно стартували о 20:45 за середнєєвропейським часом і о 21:45 за київським.