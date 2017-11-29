УЄФА змінить час початку матчів Ліги чемпіонів з наступного сезону
15:46, 29 листопада 2017Футбол
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Тепер поєдинки не будуть починатися у вже звичні 21:45.
Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив зміну часу початку матчів Ліги чемпіонів з наступного сезону. Про це повідомляє "Чемпіонат".
З сезону 2018/19 тепер два матчі ігрового дня будуть починатися о 19:00 за центральноєвропейським часом (СЕТ) (тобто о 20:00 за київським часом), а решта шість зустрічей — о 21:00 (CET) (22:00 за київським часом).
Нагадаємо, до цього протягом майже 25 років матчі Ліги чемпіонів традиційно стартували о 20:45 за середнєєвропейським часом і о 21:45 за київським.
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