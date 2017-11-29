Геям порадили не триматися за руки під час поїздки на ЧС-2018 в Росії - FARE

Виконавчий директор FARE (Європейська мережа організацій проти дискримінації у футболі і суспільстві) Піару Пауер порадила геям-вболівальникам, які планують відвідати матчі чемпіонату світу в Росії в 2018 році, не триматися за руки в російських містах, повідомляє Isport.

"Ми радимо геям бути обережними у будь-якому місці, тому що бачимо, що там не вітаються спільноти ЛГБТ. Такий же підхід для вболівальників темного кольору шкіри, етнічного меншини – їдьте на чемпіонат світу, але будьте обережні", – заявила Пауер.

Британська і німецька спільноти ЛГБТ з Англії і Німеччини вже уточнювали у ФІФА, чи зможуть вони під час матчів тримати в руках райдужний прапор, але досі не отримали відповіді.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 пройде в Росії з 14 червня по 14 липня 2018 року.