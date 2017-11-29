Гравці "Шахтаря" Степаненко, Кривцов і Худжамов допомагали воїнам АТО - відома телеведуча

Відома телеведуча Ахава Тесленко розповіла про те, як ряд гравців "Шахтаря" допомагали українським воїнам ще до початку бойових дій на сході України на персональній сторінці в Facebook.

"Ставити крапки або шукати крайніх у ситуації з "Шахтарем" і футболками я не буду. Але, як сказав Степаненко, на якого посипався весь гнів "ми допомагаємо багатьом, але мало хто про це знає", - почала Тесленко.

Читайте такожГендиректор "Шахтаря":у нас не було ніяких логічних підстав забороняти дітям одягати футболки на матчі з ОлімпікомІ додала: "Ще в 14-15 році Степанеко, Кривцов і Худжамов через нас допомагали АТО і скромно просили про це не оголошувати, не хотіли на цьому піаритися. Вчинок? Так! А ще з клубу "Шахтар" нам прямо на Канал передавали футболки клубу з автографами для бійців АТО. Так, серед наших бійців є вболівальники ФК "Шахтар" і повірте, вони були щасливі".

"Так що, будемо гребти , як зазвичай, всіх під одну патріотичну гребінку?", - запитує телеведуча.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців, при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до інциденту, який нібито мав місце, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.