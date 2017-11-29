Гравці "Шахтаря" Степаненко, Кривцов і Худжамов допомагали воїнам АТО - відома телеведуча
Ахава Тесленко розкрила подробиці діяльності гравців.
Відома телеведуча Ахава Тесленко розповіла про те, як ряд гравців "Шахтаря" допомагали українським воїнам ще до початку бойових дій на сході України на персональній сторінці в Facebook.
"Ставити крапки або шукати крайніх у ситуації з "Шахтарем" і футболками я не буду. Але, як сказав Степаненко, на якого посипався весь гнів "ми допомагаємо багатьом, але мало хто про це знає", - почала Тесленко.
Читайте такожГендиректор "Шахтаря":у нас не було ніяких логічних підстав забороняти дітям одягати футболки на матчі з ОлімпікомІ додала: "Ще в 14-15 році Степанеко, Кривцов і Худжамов через нас допомагали АТО і скромно просили про це не оголошувати, не хотіли на цьому піаритися. Вчинок? Так! А ще з клубу "Шахтар" нам прямо на Канал передавали футболки клубу з автографами для бійців АТО. Так, серед наших бійців є вболівальники ФК "Шахтар" і повірте, вони були щасливі".
"Так що, будемо гребти , як зазвичай, всіх під одну патріотичну гребінку?", - запитує телеведуча.
Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців, при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".
Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до інциденту, який нібито мав місце, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.