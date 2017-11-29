П'ятов: "президент Федерації футболу учасників АТО після матчу з "Олімпіком" попросив мою футболку"

Воротар донецького «Шахтаря» і збірної України Андрій Пятов розповів про історію, що сталася під час матчу Прем'єр-ліги «Олімпік» - «Шахтар» бесіді з terrikon.com.

- Я не розумію навіщо президент Федерації футболу АТО говорить по ТБ на адресу клубу такі неприємні речі. У перерві матчу з «Олімпіком» він знаходився в тунелі гравців і попросив мою футболку. А вже після матчу підійшов, потиснув мені руку, привітав «Шахтар» з перемогою. Футболку я йому віддав. Він ще просив підписати. Не було ручки під рукою, але він не засмутився. Ніякої агресії, ніяких претензій на нашу адресу не було. А вже потім я побачив його в інтернеті, - зазначив голкіпер.

Читайте такожГендиректор "Шахтаря":у нас не було ніяких логічних підстав забороняти дітям одягати футболки на матчі з "Олімпіком""Що стосується футболок, наскільки я знаю заборон ніяких не було і бути не могло. Це ж стадіон ім. Лобановського, як ми можемо робити заборони?" - додав Андрій П'ятов.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до інциденту, який нібито мав місце, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.