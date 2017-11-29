Роберто Карлос розкрив секрет свого диво-голу зі штрафного у ворота Бартеза

Колишній захисник збірної Бразилії Роберто Карлос пояснив, що допомогло йому забити знаменитий гол зі штрафного у товариському матчі зі збірною Франції в 1997 році. Слова спортсмена наводить l'equipe.

«М'яч точно йшов мимо, але вітер підхопив його і направив у ворота. Це було диво», — заявив Карлос.

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Бразилець вперше за 20 років заговорив про вплив вітру на його удар. Так, в червні цього року він сказав, що зумів забити такий гол завдяки наполегливій роботі на тренуваннях.

Після удару футболіста м'яч по дузі пролетів повз стінку і, торкнувшись штанги залетів у сітку. У 2010 році вчені, які намагалися пояснити траєкторію польоту м'яча, прийшли до висновку, що захисник сильно закрутив м'яч ногою, через що він зміг змінити напрямок. Тим не менш багато хто вважає, що цей гол порушив закони фізики.

Роберто Карлос в складі збірної Бразилії став чемпіоном світу в 2002 році і віце-чемпіоном — у 1998-м.