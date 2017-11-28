Тренер "Шахтаря" Фонсека став головним кандидатом на пост наставника "Евертона"

Наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека має найбільші шанси очолити англійський "Евертон", повідомляє "Новое время" з посиланням на сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марція.

За інформацією порталу, в португальському фахівцеві, чий контракт закінчується влітку 2018 року, англійський клуб бачить ідеальну заміну для Девіда Ансворта, який зараз тренує команду.

Як зазначає Ді Марція, "Евертон" прагне призначити Фонсеку зараз, тоді як українська сторона прагне зберегти тренера принаймні до матчу заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" 6 грудня.

Читайте такожНаставник "Шахтаря" Фонсека потрапив у список кандидатів на пост головного тренера "ПСЖ"У разі призначення новим рульовим мерсисайдського колективу, португальському фахівцеві поставлять завдання поліпшити турнірну ситуацію для клубу, який зараз займає 16-е місце в англійській Прем'єр-ліги, що в двох очках від зони вильоту.

За даними журналіста Sky Sports Каве Солекола, представники "Евертона" дійсно цікавляться послугами Фонсеки, і обговорювали його призначення 24 листопада, але найбільш переважні шанси стати менеджером у екс-наставника збірної Англії Сема Аллардайса.

Також нещодавно стало відомо, що "Евертон" розглядає можливість запрошення наставника "Шахтаря" на пост менеджера команди.