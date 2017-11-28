Легендарний воротар Лев Яшин став головною фігурою на офіційному постері ЧС-2018

ФІФА представила офіційний плакат чемпіонату світу 2018 року. Центральною фігурою постера став легендарний воротар збірної СРСР Лев Яшин.

Презентація пройшла в Московському метрополітені. У ній взяли участь голова оргкомітету ЧС-2018 Віталій Мутко і воротар збірної Росії Ігор Акінфєєв.

"Це стилістика радянського постконструктивістського плакату 1920-1930-х років, її унікальна графічна мова, нова свіжа поезія пластичних образів стала в усьому світі одним з найбільш важливих російських культурних кодів, – цитує прес-служба ФІФА дизайнера постера Ігоря Гуровича. – Ця мова, безумовно, сприймається в усьому світі як російська. Тому, працюючи над плакатом, я дуже хотів знову зробити цю мову сучасною і актуальною".

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у Москві відбудеться жеребкування фінального етапу чемпіонату світу-2018. Сам турнір проходитиме влітку наступного року в 11 містах Росії.