Гендиректор "Шахтаря":у нас не було ніяких логічних підстав забороняти дітям одягати футболки на матчі з "Олімпіком"

Генеральний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергій Пакін дав коментар щодо інцидентів навколо матчу "Олімпік" - "Шахтар" на персональній сторінці в Facebook.

Зокрема, гендиректор клубу зазначив: "За два дні до матчу з "Олімпіком" Клуб отримав офіційний лист від Федерації футболу України про акцію на підтримку збройних сил України на кубковому матчі з "Вересом", на якому діти повинні будуть вийти в футболках на підтримку військовослужбовців ВСУ. «Шахтар» в той самий день підтвердив свою згоду на участь".

Виходячи з вищесказаного, продовжує Палкін, "у клубу не було ніяких логічних підстав ЗАБОРОНЯТИ дітям одягати футболки на матчі з "Олімпіком".

"Навіщо робити заборону на цьому матчі, але погоджуватися проводити акцію через три дні?!", - риторично запитує гендиректор клубу.

Читайте такожПрезидент УПЛ: акція на матчі "Олімпік" - "Шахтар" була приватною, не під егідою ФФУ або УПЛ"Заборона одягати футболки - це таке ж нахабна брехня, як і нібито «загроза» не вийти на матч. Будь-яка розсудлива людина розуміє – не вихід на матч – це технічна поразка. Отримати 3-0 – у розпал чемпіонату, ви серйозно вірите в цю маячню?", - задається питанням функціонер.

"У цій історії мені щиро шкода дітей, яких використовували як ширму, як прикриття справжніх мотивів. Їх цинічно використовували так само, як і організаторів цієї акції, Федерацію футболу АТО, чиї наміри розміняли на вигоду в інформаційній атаці. Витрачено багато грошей, щоб «розігнати» цю тему з заголовками, в яких головний акцент зроблений на дітях та АТО. Проплачені публікації, зроблено вкидання у соцмережі і все заради того, щоб піти від теми Маріуполя. А кому це треба, ми всі прекрасно розуміємо ...", - підсумував Сергій Палкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до нібито мав місце інциденту, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.