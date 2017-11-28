Інформатор WADA Родченков назвав прізвища футболістів, які задіяні в допінговій програмі в Росії

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков повідомив прізвища футболістів російської збірної, які вживали заборонені препарати.

Як сказав адвокат Родченкова Джим Уолден, його клієнт готовий надати ФІФА докази причетності гравців до державної допінг-програмі.

Читайте такожМутко вимагав зіпсувати сечу українського спортсмена, щоб переміг росіянин"Родченков готовий поділитися з ФІФА доказами того, що десятки російських футболістів, у тому числі члени збірної Росії є частиною державної допінг-програми", - цитує слова Уолдена The Daily Mail.

Повідомляється, що заборонені препарати вживали 34 футболіста. Серед них є лідери команди - Ігор Акінфєєв, Алан Дзагоєв і Юрій Жирков. Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про причетність Віталія Мутка до допінгу російських спортсменів на зимовій Олімпіаді-2014.