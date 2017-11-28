Мілевський веде переговори з чемпіоном Болгарії "Лудогорцем"

Український нападник білоруського «Динамо» (Брест) Артем Мілевський може продовжити кар'єру в чемпіонаті Болгарії.

Як повідомляє болгарське видання «Топ Спорт», до 32-річного форварда проявляє інтерес чемпіон країни «Лудогорець». Клуб вже почав переговори з гравцем. Трансфер оцінюється в 800 тисяч євро.

Сам Мілевський готовий переїхати до Болгарії. Зазначимо, що в "Лудогорці" виступає ще один українець, екс-футболіст "Карпат" Ігор Пластун.

Після 17 турів «Лудогорець» посідає перше місце в чемпіонаті Болгарії. Крім того, команда виступає в Лізі Європи і після 5 турів групового етапу перебуває на другій сходинці у своєму квартеті.

Мілевський провів 15 матчів у чемпіонаті Білорусі у складі «Динамо» (Брест), в яких забив 5 голів і зробив 5 гольових передач.