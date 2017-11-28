У середу на матчах Кубка країни ФФУ і Міноборони проведуть акцію на підтримку воїнів АТО

Екс-головний тренер збірної України, а нині - керівник Комітету ФФУ по збірним Мирон Маркевич розповів про заплановану спільну акцію ФФУ і Міноборони на матчі 1/4 фіналу Кубка України.

«6 грудня - День української армії. Федерація футболу України спільно з Міністерством оборони проводить акцію на підтримку наших воїнів, які воюють в АТО, і, звичайно, на підтримку їхніх дітей.

Тому в цю середу на чвертьфінальні матчі Кубка України команди будуть виводити дітей у футболках з написом «Пишаємося», – сказав Маркевич, якого цитує телеканал "Футбол".

Матчі 1/4 фіналу Кубка відбудуться завтра, 29 листопада. Між собою зіграють "Ворскла" - "Маріуполь", "Десна" - "Динамо", "Львів" - "Дніпро-1", а також "Шахтар" - "Верес".

Нагадаємо, раніше пройшла акція Федерації футболу учасників АТО, в якій не брав участь «Шахтар».