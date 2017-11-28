Президент УПЛ: акція на матчі "Олімпік" - "Шахтар" була приватною, не під егідою ФФУ або УПЛ

Президент УПЛ Володимир Генінсон прокоментував акцію, суттю якої було те, щоб гравці виходили перед матчами у футболках: «Мій тато – герой АТО», повідомляє телеканал "Футбол".

- Це не офіційна акція під егідою Прем'єр-ліги або під егідою Федерації футболу України. Рішення по всім офіційним акціям ми висилаємо в дирекції всіх клубів, і тільки після цього акція стає офіційною, під егідою Федерації або УПЛ, - зазначив керівник УПЛ.

Читайте такожГендиректор "Шахтаря": деякі люди хочуть відвести нас від головної теми останнього часу - Маріуполя - і не зупиняються ні перед чим, готові прикриватися навіть дітьми"Це приватна акція, з якою звернулася Федерація футболу воїнів АТО до клубів. Це було не під егідою ФФУ і не під егідою УПЛ", - додав Генінсон.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до інциденту, який, нібито, мав місце, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.