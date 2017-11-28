Футболісти "Динамо" відвідали поранених воїнів АТО

Футболісти «Динамо» відвідали київський шпиталь, у якому провідали поранених воїнів АТО.

Про це повідомила на сторінці в Facebook волонтер Наталя Юсупова. На зустрічі побували гравці "Динамо" Микола Морозюк, Євген Хачеріді, Максим Коваль, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков і тренер Олег Лужний.

«Динамівці відвідали воїнів, принесли їм м'ячі з автографами, шарфи, футболки, продукти. Хлопці дуже задоволені, моменти радості. Футболістів «Динамо» наші воїни чекали, як діти - Новий рік. Зустріч пройшла дуже бурхливо, хоча видно було, що футболісти пригнічені побаченим, поранення солдат дуже важкі. Спасибі динамівцям, що сказали дуже важливі слова підтримки, провідали і подякували кожному солдату за захист нас і нашої країни», – написала Юсупова.

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу учасників АТО звинуватила "Шахтар" в тому, що донецький клуб відмовився видати футболістам футболки з написом "Мій тато - герой". У "Шахтарі" відповіли на звинувачення.