Буффон пообіцяв повернутися у 60 років за умови нестачі воротарів у Італії

Голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон заявив, що він не втратив бажання грати за збірну Італії і буде готовий повернутися в національну команду. Слова гравця наводить Football Italia.

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«Я вже досяг певного віку, тому мені потрібно зробити паузу. Але якщо в Італії не залишиться воротарів і мене попросять повернутися, я зроблю це навіть у 60 років», — сказав Буффон.

39-річний Буффон завершив міжнародну кар'єру після того, як Італія не змогла потрапити на чемпіонат світу — 2018.