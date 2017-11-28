Гендиректор "Шахтаря": деякі люди хочуть відвести нас від головної теми останнього часу - Маріуполя - і не зупиняються ні перед чим, готові прикриватися навіть дітьми

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін в ефірі «Футбол NEWS» прокоментував тему з резонансною історією навколо матчу «Олімпік» - «Шахтар» - про нібито відмову брати участь в акції на підтримку АТО, повідомляє телеканал "Футбол".

- Ми достеменно знаємо, хто організатор цього заходу. Достеменно знаємо, що сьогодні деякі люди хочуть відвести нас від головної теми останнього часу - теми Маріуполя. Ось і організовуються такі заходи, щоб опорочити наше ім'я. Найсумніше в тому, що люди не зупиняються ні перед чим і готові прикриватися дітьми, аби досягти своєї мети, - сказав Сергій Палкін.

Читайте також"Шахтар" заборонив дітям учасників АТО вийти на поле в футболках з написом "Мій тато - герой" Вже в цю середу пройде офіційна акція від ФФУ з участю дітей АТО, в якій «Шахтар» візьме участь:

- У четвер отримали лист від ФФУ – цей лист було надіслано на адресу ФК «Шахтар», «Десні», «Ворсклі», ФК «Львів» – про те, що на матчі Кубка України буде проводитися акція з участю дітей воїнів АТО. Ми відразу відповіли, що візьмемо участь у цій акції. Підтримали це починання. Все нормально, в нормальних межах. Зрозумілих. Ми готові оперувати тільки в офіційних заходах, – зазначив генеральний директор «Шахтаря».

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не міг що-небудь і кому-небудь забороняти на матчі "Олімпік" - "Шахтар" згідно реглменту змагань, так як був гостьовою командою в даній грі.