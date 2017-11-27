Блохін: не повірю, що з тисячі хлопців не можна знайти 2-3 здібних футболістів

Легендарний футболіст і тренер Олег Блохін в ексклюзивному інтерв'ю #FootballHub, у рамках рубрики "БебетоРомаріо" в бесіді з журналістом Романом Бебехом поділився своїми думками про український футбол.

"Я прочитав статистику. На "Шахтар" прийшло 11 тисяч, на київське "Динамо" з "Ворсклою" прийшло 7 тисяч, а всі інші команди зібрали 3 тисячі глядачів. Як може прийти на стадіон 500 осіб? Це ти йшов повз і вирішив зайти подивитися футбол? Це рівень футболу, значить, штучно створюємо? Так може треба, щоб 12 команд підіймали рівень? Як я прийду на стадіон, якщо тут навіть туалету немає?"

Розмірковуючи на тему виховання молодих футболістів, Блохін зазначив:

"З дітьми потрібно працювати не за шаблоном. Індивідуальності прорвуться, індивідууми повинні бути. Я не повірю, що, припустимо, з тисячі хлопців не можна знайти 2-3 здібних футболістів. Просто не заганяйте в рамки. Мене теж намагалися загнати в рамки. Намагалися! Той же Васильович. Моє було моє. Я так бачив. І як мене не заганяли, я все одно бачив так.

Читайте такожБлохін: "Реал" у свій час пропонував за мене 4 мільйони доларів (відео)Хто міг подумати що я "Баварію" так обіграю, четверо людей? Захисники стоять і думають, ну, прийшов якийсь хлопчик, нас тут чотири людини, там нікого немає. Що він буде робити? Раз-раз і забив! Непередбачуваність! А у нас хто перемагає? Один в один обігруйте, хлопці! Лізьте в штрафний, заробляйте! Не можна розірвати оборону, якщо ви одного не висмикнули".

Про молоде покоління футболістів Олег Блохін висловився так:

"Перший контракт. Купив феррарі або мазератті, і все! Життя вдалося! Всі дівчатка мої. Але не в цьому суть. Ти купив машину, ти купив квартиру, заробив гроші, створив сім'ю, ти живеш, і життя йде далі. А завтра що? Кому ти потрібен? Хто тебе згадає? Ми, може, грошей не заробили, але ось я залишив слід в історії. Записано - володар Золотого м'яча. Ось цього добийтеся!"

Блохін згадав також і про свої взаємини з журналістами під час тренерської роботи в "Динамо".

"Коли тобі в мікрофон кажуть - коли ти вже підеш з київського "Динамо"? Це що, підстава була? Чи як? Мене після кожної гри журналісти знімали. Я навіть не дивувався. Провокації були, журналісти знали мій характер. Кожен програш я переживав у собі, будь-який програш в собі!.. Мені здавалося, я програв, не команда. Треба мати повагу, адже можна провокувати люблячи. А коли в лоб - «коли ви підете?». Скажи по-іншому, мовляв, Володимирович, а ви не замислювалися про звільнення? Я б сказав, хлопці, я не проти. Ось, зараз прийду, вип'ю чарочку і подумаю".