Головний тренер збірної Німеччини Лев після ЧС-2018 може очолити "Баварію" - Bild

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев може очолити "Баварію" в 2019 році, повідомляє Bild.

Джерело повідомляє, що мюнхенський клуб хоче запросити 57-річного фахівця після того, як він залишить національну команду.

Очікується, що Йоахім залишить збірну після чемпіонату світу-2018 року і візьме перерву на рік. У той же час керівники "Баварії" спробують умовити нинішнього керманича Юппа Хайнкеса залишитися в клубі до літа 2019 року, щоб потім запросити Лева.

Нагадаємо, що Йоахим Лев очолює збірну Німеччини з 2006 року, вигравши за цей час чемпіонат світу-2014. Крім цього 57-річний фахівець ставав срібним призером чемпіонату Європи-2008, двічі бронзовим призером Євро-2012 та Євро-2016, а також бронзовим призером ЧС-2010.