Мессі не може забити в 6 матчах поспіль - такого не було протягом 7 років
11:43, 27 листопада 2017Футбол
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У неділю форвард також не зміг відзначитися у грі з "Валенсією".
Ліонель Мессі не забиває в шести матчах поспіль / Reuters
Форвард «Барселони» Ліонель Мессі не зміг вразити ворота в матчі чемпіонату Іспанії з «Валенсією» (1:1).
Безгольова серія аргентинця у всіх турнірах досягла 6 ігор (5 у складі клубу, одна зустріч – за збірну Аргентини в Москві), пише Goal.com.
Читайте такожМессі підписав новий контракт із "Барселоною" до кінця сезону 2020/2021Останній раз Мессі не забивав у 6 матчах поспіль влітку 2010 року, коли його безгольова серія склала 7 ігор (6 з них - у складі збірної).
Тим не менш, варто відзначити, що після 13 турів чемпіонату Іспанії Мессі з 12 забитими м'ячами продовжує лідирувати в гонці бомбардирів, випереджаючи Сімоне Дзадзу («Валенсія») на 3 голи.
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