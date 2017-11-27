Мессі не може забити в 6 матчах поспіль - такого не було протягом 7 років

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі не зміг вразити ворота в матчі чемпіонату Іспанії з «Валенсією» (1:1).

Безгольова серія аргентинця у всіх турнірах досягла 6 ігор (5 у складі клубу, одна зустріч – за збірну Аргентини в Москві), пише Goal.com.

Читайте такожМессі підписав новий контракт із "Барселоною" до кінця сезону 2020/2021Останній раз Мессі не забивав у 6 матчах поспіль влітку 2010 року, коли його безгольова серія склала 7 ігор (6 з них - у складі збірної).

Тим не менш, варто відзначити, що після 13 турів чемпіонату Іспанії Мессі з 12 забитими м'ячами продовжує лідирувати в гонці бомбардирів, випереджаючи Сімоне Дзадзу («Валенсія») на 3 голи.