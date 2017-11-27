Форвард "Динамо" Кравець став батьком двійні (відео)

11:14, 27 листопада 2017
Футбол
201

У Артема і Анни Кравець народилися два хлопчики.

В сім'ї Артема Кравця народилася двійня / Instagram

Радісна подія відбулася в сім'ї нападника київського «Динамо» Артема Кравця – футболіст став батьком двійнят.

В суботу, 25 листопада, дружина Анна подарувала динамівцю двох хлопчиків - про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, розмістивши фото новонароджених. «Дякую Господу за наше подвійне щастя», - зробив підпис щасливий батько.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Артем Кравець двійня#Артем Кравець став батьком