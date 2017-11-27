Форвард "Динамо" Кравець став батьком двійні (відео)

Радісна подія відбулася в сім'ї нападника київського «Динамо» Артема Кравця – футболіст став батьком двійнят.

В суботу, 25 листопада, дружина Анна подарувала динамівцю двох хлопчиків - про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, розмістивши фото новонароджених. «Дякую Господу за наше подвійне щастя», - зробив підпис щасливий батько.