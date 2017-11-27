Форвард "Динамо" Кравець став батьком двійні (відео)
11:14, 27 листопада 2017Футбол
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У Артема і Анни Кравець народилися два хлопчики.
В сім'ї Артема Кравця народилася двійня / Instagram
Радісна подія відбулася в сім'ї нападника київського «Динамо» Артема Кравця – футболіст став батьком двійнят.
В суботу, 25 листопада, дружина Анна подарувала динамівцю двох хлопчиків - про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, розмістивши фото новонароджених. «Дякую Господу за наше подвійне щастя», - зробив підпис щасливий батько.
У нападника київського "Динамо" Артема Кравця народилася двійня
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