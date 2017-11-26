"Динамо" здобуло легку перемогу над "Сталлю" у заключному матчі 17-го туру УПЛ

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбулася зустріч у рамках 17-го туру УПЛ. "Динамо" в ранзі номінальних гостей обіграло "Сталь" (Кам'янське) з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 13-й хвилині 19-річний динамівський дебютант Микола Шапаренко вийшов на побачення з голкіпером, але не поскупився і віддав пас Дьємерсі Мбокані.

На початку другого тайму Віктор Циганков накрутив на фланзі захисників і зробив подачу в центр, де Микола Морозюк головою розстріляв ворота суперника.

"Динамо" завдяки цій перемозі набрало 35 очок і залишається на 2-му місці в таблиці.