"Динамо" здобуло легку перемогу над "Сталлю" у заключному матчі 17-го туру УПЛ
21:43, 26 листопада 2017Футбол
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Три очки киянам принесли точні удари Мбокані і Морозюка.
"Динамо" обіграло "Сталь" / ФК "Динамо"
У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбулася зустріч у рамках 17-го туру УПЛ. "Динамо" в ранзі номінальних гостей обіграло "Сталь" (Кам'янське) з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
На 13-й хвилині 19-річний динамівський дебютант Микола Шапаренко вийшов на побачення з голкіпером, але не поскупився і віддав пас Дьємерсі Мбокані.
На початку другого тайму Віктор Циганков накрутив на фланзі захисників і зробив подачу в центр, де Микола Морозюк головою розстріляв ворота суперника.
"Динамо" завдяки цій перемозі набрало 35 очок і залишається на 2-му місці в таблиці.
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