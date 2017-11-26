"Зоря" здобула мінімальну перемогу в УПЛ над "Зіркою" (відео)
21:30, 26 листопада 2017Футбол
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Вирішальним став гол Артема Громова.
"Зоря" обіграла "Зірку" / ua-football.com
У Запоріжжі відбувся поєдинок 17-го туру Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" зустрічалася з "Зіркою" з Кропивницького.
Перемога дісталася номінальним господарям. "Зоря" виграла з мінімальним рахунком -1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
Вирішальний гол на 58-й хвилині провів півзахисник "Зорі" Артем Громов.
На останній компенсованій хвилині врятувати гру для "Зірки" міг Олексій Чичиков, однак його удар в нижній кут у стрибку парирував голкіпер "Зорі" Андрій Лунін.
"Зоря" набрала 23 очки і закріпилася на 6-му місці турнірної таблиці.
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