"Зоря" здобула мінімальну перемогу в УПЛ над "Зіркою" (відео)

У Запоріжжі відбувся поєдинок 17-го туру Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" зустрічалася з "Зіркою" з Кропивницького.

Перемога дісталася номінальним господарям. "Зоря" виграла з мінімальним рахунком -1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вирішальний гол на 58-й хвилині провів півзахисник "Зорі" Артем Громов.

На останній компенсованій хвилині врятувати гру для "Зірки" міг Олексій Чичиков, однак його удар в нижній кут у стрибку парирував голкіпер "Зорі" Андрій Лунін.

"Зоря" набрала 23 очки і закріпилася на 6-му місці турнірної таблиці.