"Карпати" з новим тренером зазнали крупної поразки в Олександрії

В Олександрії відбувся матч 17-го туру УПЛ, в якому місцевий клуб обіграв "Карпати". Матч завершився з великим рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов у досить рівній боротьбі, і основні події відбулися у другому таймі.

На 60-й хвилині рахунок у матчі відкрив півзахисник «Олександрії» Артем Полярус.

А вже через кілька хвилин Полярус асистував Сергію Старенькому, який подвоїв перевагу олександрійців.

На 78-й хвилині Віталій Паламар забив третій гол господарів після грубої помилки захисника «Карпат» Володимира Сениці.

Нагадаємо, що "Карпати" проводили перший матч під керівництвом нового головного тренера Олега Бойчишина.

"Олександрія" набрала 18 очок і віддалилася від зони вильоту. "Карпати" ж залишилися в небезпечній зоні.