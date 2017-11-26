Онлайн-відеотрансляція "Зоря - "Зірка": УПЛ, 17 тур

Сьогодні в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" проходить заключний матч 17-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" в ранзі господарів приймає "Зірку" з Кропивницького, повідомляє сайт УПЛ.

"Зоря" займає місце в середині турнірної таблиці, перебуваючи на 6-му місці. У команди 20 очок. "Зірка" має на 6 очок менше і займає 10-у строчку. Слід зазначити, що матч першого кола між цими командами завершився на користь клубу з Кропивницького (2:1).

Варто додати, що футболісти "Зорі" мали всього два дні на підготовку до гри - в четвер команда Юрія Вернидуба проводила матч Ліги Європи проти шведського "Естерсунда" на виїзді (0:2).

Гра "Зоря" - "Зірка" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.