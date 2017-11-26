"Верес" перервав свою нічийну серію в УПЛ і вийшов на третє місце в турнірній таблиці

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" відбувся поєдинок 17-го туру УПЛ, в якому рівненський "Верес" у якості номінального господаря приймав "Чорноморець".

Матч завершився впевненою перемогою команди з Рівного - 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальної переваги підопічні Юрія Вірта домоглися в першому таймі. На 25-й хвилині Роман Карасюк відкрив рахунок, в самому кінці першої половини зустрічі, на 45-й хвилині, Ростислав Волошинович забив другий гол у ворота гостей.

На 54-й хвилині арбітр призначив 11-метровий у ворота "Чорноморця", який реалізував Михайло Сергійчук.

Одесити зуміли відзначитися лише раз - на 68-й хвилині Олексій Хобленко зробив рахунок 3:1.

"Верес" переміг і перервав свою 7-матчеву нічийну серію у Прем'єр-лізі. Рівненці набрали 25 очок і вийшли на третє місце (у "Олімпіка" і "Ворскли", які мають також по 25 балів, гірша різниця забитих та пропущених м'ячів).