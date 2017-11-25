"Шахтар" не міг забороняти дітям виходити в футболках "Мій тато - герой!" в гостьовому матчі УПЛ і організовує подібну акцію на домашньому матчі Кубка України

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) не міг забороняти дітям, які супроводжували футболістів при виході на поле, одягати футболки "Мій тато - герой", як команда-гість у грі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги "Олімпік" - "Шахтар".

Як гостьова команда "Шахтар" не мав відношення до організації гри та заходам навколо гри, одним з яких є супровід футболістів дітьми при виході на поле перед матчем.

У свою чергу, "Шахтар" організовує подібну акцію під час домашнього матчу в рамках Кубка України проти рівненського "Вереса", який відбудеться 29 листопада у Харкові на ОСК "Металіст".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" заборонив дітям учасників АТО вийти на поле в футболках з написом "Мій тато - герой".