Фонсека: можете робити що завгодно, але "Шахтар" буде дуже сильний

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека був дуже коротким і емоційним після закінчення поєдинку 17-го туру УПЛ проти Олімпіка (4:2), повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 2.

У цій грі португальський фахівець був видалений головним арбітром матчу Євгеном Арановським на 34-й хвилині після того, як вступив у словесну перепалку з рефері.

Причиною спору Фонсеки спершу з четвертим арбітром, а потім і з головним став епізод, в якому судді не побачили пенальті у ворота "Олімпіка", коли Шестаков рукою перервав передачу з лівого флангу атаки гірників, перебуваючи у власній штрафній.

Залишок зустрічі Фонсека додивлявся за межами тренерської лави, а керував командою його перший асистент Нуну Кампуш.

«Скажу тільки дві речі. Перше – проаналізувати гру ви можете самі, а мені зовсім не хочеться. Друге – ви можете робити все що завгодно, але "Шахтар" буде тут, буде до кінця і буде дуже сильний. Запам'ятайте це», — емоційно заявив Фонсека в інтерв'ю телеканалу Футбол 2 після гри і спішно покинув флеш-зону, залишивши у телекамери свого перекладача, який доносив сказане португальцем.

Зазначимо, що ближче до кінцівці першого тайму Арановський все ж поставив пенальті у ворота "Олімпіка", але в більш спірній ситуації, коли Шабанов завалив Ракицького.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв дербі у "Олімпіка" з рахунком 4:2 і продовжує залишатися одноосібним лідером турнірної таблиці, збільшивши відрив від "Динамо", що йде другим, до 7 очок. Кияни завтра зможуть скоротити відставання від гірників, якщо обіграють в Кам'янську "Сталь".