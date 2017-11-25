Ярмоленко і Коноплянка не змогли відзначитися в матчі Бундесліги з вісьмома голами

У Дортмунді завершився матч чемпіонату Німеччини з участю двох команд українських легіонерів Бундесліги, в якому дортмундська "Боруссія" зіграла внічию з "Шальке-04" з Гельзенкірхена, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 4:4.

Жоден з восьми голів не забили українські легіонери, який провели на полі більшу частину матчу. Андрій Ярмоленко був замінений у складі "Боруссії" на 68-й хвилині, а Євген Коноплянка у складі "Шальке" провів всю гру.

Цікаво, що до середини першого тайму "Боруссія" вела з рахунком 4:0. До 24-ї хвилини включно, голи забили П'єр-Емерік Обамеянг (11), Бенжамін Стамбулі, (автогол, 17), Маріо Гетце (20), і Рафаель Геррейру (24).

Перевага дортмундців здавалося величезною, але у другому таймі від переваги не залишилося і сліду. Гвідо Бургшталлер на 62-й хвилині розпочав гольову погоню за суперником, яку підтримали Амін Харітіна (64), Даніель Каліджиурі (84) і Налдо, який врятував свою команду від поразки вже у доданий арбітром час, на 94-й хвилині.

Варто також відзначити, що на 71-й хвилині, за рахунку 4:2 на користь своєї команди, гравець "Боруссії" П'єр-Емерік Обамеянг отримав другу жовту (першу - на 54-й хвилині) і автоматично червону картку - видалення з поля.

Таким чином, в поточній турнірній таблиці Бундесліги у "Боруссії" тепер 21 очко і команда знаходиться на 4-му місці. У "Шальке" - 24 бали і 3-е місце.