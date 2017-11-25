"Шахтар" виграв у "Олімпіка" в центральному матчі туру УПЛ з шістьма голами

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився центральний матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якого донецький "Шахтар" обіграв земляків з "Олімпіка" повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:2.

Команди більш ніж яскраво почали матч, обмінявшись голами в перші 7 хвилин гри. Рахунок на 5-й хвилині відкрив Факундо Феррейра, а за 2 хвилини Володимир Прийомів зрівняв результат. У час, що залишився у першому таймі лідер чемпіонату України володів невеликою перевагою, яку реалізував у гол з пенальті. Удар з 11-метрової позначки вдався Феррейрі, який зробив дубль.

Незадовго до реалізованого пенальті суддя не призначив ще один 11-метровий у ворота "Олімпіка", чим викликав обурення у гравців і тренера гірників. Якщо футболісти "Шахтаря" не сильно сперечалися, то Фонсеку суддя вилучив у підтрибунне приміщення.

Після перерви Бернард і Фред своїми точними ударами довели перевагу гірників до великої, а в самій кінцівці гри, на 89-й хвилині гравець "Олімпіка" Артем Шабанов забив другий гол своєї команди і встановив остаточний рахунок гри.

Таким чином, гірники набрали 39 очок і продовжують впевнено лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. У "Олімпіка" залишилося 25 балів і команда ділить 3-4 місця з полтавською "Ворсклою".