"Ворскла" у меншості обіграла "Маріуполь" у стартовому матчі 17-го туру УПЛ

У Маріуполі завершився перший матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав на своєму полі полтавську "Ворсклу" і поступився супернику, повідомляє офіційний сайт змагань,

Матч завершився з рахунком - 0:1.

Ключовий епізод гри відбувся на 79-й хвилині, коли гравець "Ворскли" Павло Ребенок подав кутовий, а В'ячеслав Шарпар точно пробив по воротах.

Цікаво, що за 20 хвилин до цього епізоду гості залишилися в меншості. На 55-й хвилині Олександр Скляр отримав червону картку. Футболіст пішов у грубий підкат в центрі поля і арбітр показав другу жовту картку.

Таким чином "Ворскла" виграла дуже важливий з турнірної точки зору матч, набравши 25 очок (5-е місце) і випереджаючи тепер "Маріуполь" на 5 балів - 20 очок, 7-е місце.

17-й тур УПЛ продовжиться сьогодні ввечері центральною грою, в якій донецький "Олімпік", що займає 3-е місце в турнірній таблиці, зійдеться з лідером УПЛ земляками з "Шахтаря".