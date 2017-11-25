Мессі підписав новий контракт із "Барселоною" до кінця сезону 2020/2021

Аргентинський форвард Ліонель Мессі підписав новий контракт зі своїм клубом - іспанською "Барселоною" - до кінця сезону 2020/2021, повідомляє офіційний сайт клубу.

За умовами угоди сума відступних для бажаючих придбати форварда становить 700 мільйонів євро.

Інші фінансові угоди контракту не розголошуються.

Таким чином, до моменту закінчення нової угоди 30-річний форвард проведе 14 сезонів з першою командою каталонського клубу і 17 років в клубі взагалі.

Мессі приєднався до "Барсі" ще в 2000 році в якості 13-річного гравця молодіжної команди, перейшовши з аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз" (Росаріо). Мессі дебютував у першій команді всього у 16 років в товариському матчі з португальським «Порту», перш ніж дебютувати в офіційному матчі в наступному сезоні проти «Еспаньола» у віці 17 років. Незабаром після цього він забив свій перший гол у офіційній грі проти "Альбасете" на "Камп Ноу".

Мессі - найкращий бомбардир в історії «Барселони» і збірної Аргентини. Вважається одним з кращих футболістів світу.

На рахунку гравця 8 титулів чемпіона Іспанії, 5 - володаря Кубка Іспанії, 7 - Суперкубка Іспанії, 4 - переможця Ліги чемпіонів, по 3 - Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Аргентини Мессі є чемпіоном Олімпійських ігор-2008 і срібним призером ЧС-2014.