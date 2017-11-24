Нападник "Динамо" Бесєдін: програли "Скендербеу" заслужено

Гравець «Динамо» відповів на запитання представників ЗМІ після виїзного матчу Ліги Європи, повідомляє ФК "Динамо" (Київ).

На питання про те, був би більш справедливим нічийний рахунок, гравець зазначив:

- Потрібно було просто реалізовувати свої моменти, які у нас були в достатній кількості як в першому, так і в другому таймах. Тому в підсумку програли цю гру заслужено.

А на питання про те, чи не було надмірної заспокоєності після першого забитого м'яча, зауважив:

- Якщо вона і була, то суперник швидко остудив її, забивши другий м'яч, і гра знову вирівнялася. Після цього у нас були моменти – зокрема, у мене і Мораєса, також після перерви мали можливості, щоб забити. Але це футбол, тому програли, і, на мій погляд, заслужено.

Як повідомляв УНІАН, напередодні київське "Динамо" програло албанському "Скендербеу" з рахунком 2:3 в гостях, в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.