Дебютант "Динамо" Русин: радий, що вдалося забити гол, але погано, що ми програли

Дебютант київського «Динамо» Назарій Русин, для якого вихід на заміну в матчі п'ятого туру групового турніру Ліги Європи проти «Скендербеу» (2:3) став першим матчем за команду, в інтерв'ю телеканалу «Футбол 1» заявив, що радий своєму забитому м'ячу, але не знає, чому динамівці програли.

«Я дуже радий, що забив. Однак, погано, що ми програли. Я дуже хвилювався, коли виходив. Коли ступив на поле, хвилювання минуло. Гол присвячую братові. Вітя Циганков мені скинув, а я влучив. Звичайно, прикро, адже ми програли. У нас ще є остання гра, думаю, ми здобудемо перемогу. Не знаю, що не так було в цій грі. Після гри тренери привітали з дебютом», - сказав Русин.

Нагадаємо, що «Динамо» вперше програло в групі, але не залишило перше місце. Албанці набрали 5 очок. У «Партизана» 8 очок, «Янг Бойз» має 3 очки. "Динамо" в останньому турі через два тижні прийме вдома "Партизан".