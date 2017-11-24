Тренер "Зорі" Вернидуб: Наша гра не була провальною

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб прокоментував поразку від шведського «Естерсунда» в 5-му турі групового етапу Ліги Європи (0:2).

"Будь-яка команда, яка програє, незадоволена. Вітаю «Естерсунд» з виходом у плей-офф. Команда заслужила цей результат поетапно. Провела досить хороші ігри в груповому етапі. Вони заслужили це і добилися того результату, який потрібен. У нас є ще шанси. Попереду гра з «Атлетиком», де буде вирішуватися, хто вийде з групи", - сказав Вернидуб, якого цитує офіційний сайт "Зорі".

Він визнав, що матч з "Естерсундом" його команда почала погано.

"Так, ми грали погано в перші 15 хвилин. Потім була рівна гра практично без моментів. Так, був момент, і вони забили. Назвіть ще мені моменти в першому таймі, де вони могли забити? Була рівна гра.

У другому таймі ми хотіли відігратися. З'явилися моменти. Не змогли їх реалізувати і пропустили другий м'яч. У будь-якому виді спорту є переможці і переможені. Гра не була повністю провальною".

Нагадаємо, "Зоря" поступилася "Естерсунду", проте зберегла шанси на вихід в наступний раунд. У команди залишається 6 очок. Тепер все вирішиться в грі останнього туру проти "Атлетика".