Ліга Європи: результати всіх матчів
Сьогодні в Європі відбулися ігри 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА - другого за значенням єврокубка.
Сьогодні в Європі відбулися ігри 5-го туру другого за значенням єврокубкового турніру - Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт турніру.
Пропонуємо вашій увазі результати всіх матчів.
Ліга Європи. Груповий етап.
5 тур.
23 листопада 2017
Астана - Вільярреал - 2:3
Лаціо - Вітесс - 1:1
Атлетик - Герта - 3:2
РБ Зальцбург - Віторія Гімараєш - 3:0
Естерсунд - Зоря - 2:0
БАТЕ - Црвена Звєзда - 0:0
Зеніт - Вардар - 2:1
Коньяспор - Марсель - 1:1
Кельн - Арсенал - 1:0
Ніцца - Зюлте-Варегем - 3:1
Локомотив М - Копенгаген - 2:1
Русенборг - Реал Сосьєдад - 0:1
Вікторія - Стяуа - 2:0
Лугано - Хапоель Б-Ш - 1:0
Брага - Хоффенхайм - 3:1
Партизан - Янг Бойз - 2:1
АЕК - Рієка - 2:2
Маккабі Т-А - Славія - 0:2
Лудогорец - Істанбул Башакшехир - 1:2
Евертон - Аталанта - 1:5
Мілан - Аустрія - 5:1
Ліон - Аполлон - 4:0
Шериф - Злін - 1:0
Скендербеу - Динамо К - 3:2