Ліга Європи: результати всіх матчів

23:59, 23 листопада 2017
Футбол
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Сьогодні в Європі відбулися ігри 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА - другого за значенням єврокубка.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Сьогодні в Європі відбулися ігри 5-го туру другого за значенням єврокубкового турніру - Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт турніру.

Пропонуємо вашій увазі результати всіх матчів.

Ліга Європи. Груповий етап.

5 тур.

23 листопада 2017

Астана - Вільярреал - 2:3

Лаціо - Вітесс - 1:1

Атлетик - Герта - 3:2

РБ Зальцбург - Віторія Гімараєш - 3:0

Естерсунд - Зоря - 2:0

БАТЕ - Црвена Звєзда - 0:0

Зеніт - Вардар - 2:1

Коньяспор - Марсель - 1:1

Кельн - Арсенал - 1:0

Ніцца - Зюлте-Варегем - 3:1

Локомотив М - Копенгаген - 2:1

Русенборг - Реал Сосьєдад - 0:1

Вікторія - Стяуа - 2:0

Лугано - Хапоель Б-Ш - 1:0

Брага - Хоффенхайм - 3:1

Партизан - Янг Бойз - 2:1

АЕК - Рієка - 2:2

Маккабі Т-А - Славія - 0:2

Лудогорец - Істанбул Башакшехир - 1:2

Евертон - Аталанта - 1:5

Мілан - Аустрія - 5:1

Ліон - Аполлон - 4:0

Шериф - Злін - 1:0

Скендербеу - Динамо К - 3:2

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Теги: #Ліга Європи результати матчів