Ліга Європи: результати всіх матчів

Сьогодні в Європі відбулися ігри 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА - другого за значенням єврокубка.

Сьогодні в Європі відбулися ігри 5-го туру другого за значенням єврокубкового турніру - Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт турніру. Пропонуємо вашій увазі результати всіх матчів. Ліга Європи. Груповий етап. 5 тур. 23 листопада 2017 Астана - Вільярреал - 2:3 Лаціо - Вітесс - 1:1 Атлетик - Герта - 3:2 РБ Зальцбург - Віторія Гімараєш - 3:0 Естерсунд - Зоря - 2:0 БАТЕ - Црвена Звєзда - 0:0 Зеніт - Вардар - 2:1 Коньяспор - Марсель - 1:1 Кельн - Арсенал - 1:0 Ніцца - Зюлте-Варегем - 3:1 Локомотив М - Копенгаген - 2:1 Русенборг - Реал Сосьєдад - 0:1 Вікторія - Стяуа - 2:0 Лугано - Хапоель Б-Ш - 1:0 Брага - Хоффенхайм - 3:1 Партизан - Янг Бойз - 2:1 АЕК - Рієка - 2:2 Маккабі Т-А - Славія - 0:2 Лудогорец - Істанбул Башакшехир - 1:2 Евертон - Аталанта - 1:5 Мілан - Аустрія - 5:1 Ліон - Аполлон - 4:0 Шериф - Злін - 1:0 Скендербеу - Динамо К - 3:2

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