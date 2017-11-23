"Динамо" програло чемпіону Албанії в Лізі Європи в матчі без глядачів

В Албанії відбувся матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи, в якому чемпіон Албанії "Скендербеу" приймав віце-чемпіона України київське "Динамо".

Український клуб програв на чужому полі з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок проходив без глядачів: УЄФА покарав албанську команду за протиправні дії вболівальників у попередніх матчах.

Відсутність вболівальницького антуражу команди компенсували п'ятьма забитими голами. На 16-й хвилині Віктор Циганков відкрив рахунок на користь київської команди після красивої комбінації "Динамо". Проте вже через дві хвилини "Скендербеу" зрівняв рахунок - відзначився Сабиєн Ліляй.

Холодний душ для "Динамо" відбувся на початку другого тайму. Аденійі та Соу на 52-й і 56-й хвилинах забили два голи у ворота "біло-синіх", зробивши рахунок 3:1.

"Динамо" не хотіло поступатися супернику з таким неприємним рахунком і багато атакувало в кінцівці зустрічі. В результаті новачок українського клубу Назарій Русин вже в компенсований час зробив рахунок 3:2.

Це перша поразка "Динамо" в нинішньому груповому турнірі Ліги Європи. У команди Олександра Хацкевича залишилося 10 очок. Нагадаємо, "Динамо" вже гарантувало собі вихід в плей-офф Ліги Європи.