Футболіст "Скендербеу" зізнався, що про деяких гравців "Динамо" його партнери вперше чують

Футболіст албанського "Скендербеу" Крістіан Вангелі поділився очікуваннями від зустрічі 5-го туру групової стадії Ліги Європи проти київського "Динамо", повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Гравець майбутнього суперника української команди розуміє, що їх команда перебуває в статусі аутсайдера. Тим не менш, незважаючи на це, Вангелі зізнався в тому, що не знає взагалі деяких футболістів команди Олександра Хацкевича.

"Якщо ми переможемо "Динамо", то тим самим зробимо неприємний сюрприз "Янг Бойз" і отримаємо шанс у заключному турі в матчі з цією командою все-таки вибороти путівку у плей-офф. Тому в першу чергу нам необхідно здобути перемогу над "Динамо", - зазначив гравець.

"Наші шанси у матчі з "Динамо"? Звичайно, ми не є фаворитами в цьому поєдинку і далеко не все в наших руках. Крім того, поєдинок пройде без наших уболівальників на трибунах. Нашкодити нам може і те, що "Динамо" буде грати з відчутними змінами в складі - деяких футболістів нашого суперника ми взагалі не знаємо", - додав Вангелі.

"Динамо" - клуб з великим ім'ям у Європі. В складі нашого суперника багато хороших футболістів з хорошими індивідуальними можливостями. Матчі з такими серйозними опонентами обов'язково зроблять вашу команду сильнішою", - підсумовує Вангелі.

Цікавий той факт, що раніше Вангелі виступав у складі одеського "Чорноморця", за який провів 2 роки (2011-2013).

Як повідомляв УНІАН, протистояння між "Скендербеу" і "Динамо" відбудеться сьогодні, 23-го листопада. Початок гри о 22:05 за київським часом.

Після 4 турів в активі "Динамо" 10 очок і 1 місце. "Скендербеу", у свою чергу, має всього 2 бали.