У Росії заявили, що США і країни Заходу планують "атаку" на ЧС-2018

У Раді Федерації отримано документальні відомості про те, що США планують через європейських спортивних чиновників надати "максимальний тиск" на Росію в 2018 році для "дискредитації" країни і здійснення "атаки на чемпіонат світу з футболу-2018", повідомив РИА Новости голова комісії Ради Федерації по захисту госсуверенитета Андрій Клімов.

"В комісію надійшли документи, що заслуговують довіри - документальні відомості про те, що американські урядовці прямо орієнтують своїх європейських колег максимально використовувати спортивну тематику для дискредитації Росії в 2018 році. У нас є підстави вважати, що буде здійснена атака на чемпіонат світу з футболу, який повинен пройти у нас в країні", - сказав сенатор.

Читайте такожУкраїнські канали можуть відмовитися від трансляцій матчів ЧС-2018 з подачі Верховної РадиЗа його словами, комісії ради федерації по захисту державного суверенітету "теж доведеться приймати відповідні заходи".

Клімов повідомив, що це питання комісія обговорить на засіданні 28 листопада за участю представників МЗС, Мінспорту та Олімпійського комітету РФ. Сенатори мають намір також порушити тему використання спорту як інструменту впливу на зовнішню політику Росії.