Збірна України втратила 5 позицій в оновленому рейтингу ФІФА
13:03, 23 листопада 2017Футбол
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Українці опустилися з 30-го на 35-е місце.
Збірна України після провалу у відборі на ЧС-2018 почав падіння в рейтингу / ffu.org.ua
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому команда України опустилася з 30-го на 35-е місце, повідомляється на офіційному сайті організації.
На рахунку збірної України 781,25 бали.
Наша команда пропустила вперед збірні Ірану, Парагваю, Австрії та Сенегалу.
У Топ-5 команд не відбулося жодних змін. Рейтинг, як і раніше, очолюють команди Німеччини, Бразилії, Португалії, Аргентини і Бельгії. На 2 позиції вгору піднялася збірна Іспанії - з 8-го на 6-е місце. У Топ-10 увірвалася збірна Швейцарії (8), а вибула з числа найсильніших команд світу збірна Перу (11).
Нова версія рейтингу буде опублікована 21 грудня.
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