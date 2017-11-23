Збірна України втратила 5 позицій в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому команда України опустилася з 30-го на 35-е місце, повідомляється на офіційному сайті організації.

На рахунку збірної України 781,25 бали.

Наша команда пропустила вперед збірні Ірану, Парагваю, Австрії та Сенегалу.

У Топ-5 команд не відбулося жодних змін. Рейтинг, як і раніше, очолюють команди Німеччини, Бразилії, Португалії, Аргентини і Бельгії. На 2 позиції вгору піднялася збірна Іспанії - з 8-го на 6-е місце. У Топ-10 увірвалася збірна Швейцарії (8), а вибула з числа найсильніших команд світу збірна Перу (11).

Нова версія рейтингу буде опублікована 21 грудня.