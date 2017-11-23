Збірна Перу може пропустити чемпіонат світу-2018 через дії політиків країни

Членство Федерації футболу Перу (FPF) у ФІФА може бути припинене через втручання держави у справи організації, повідомляє SportArena з посиланням на Libero.pe.

Причиною є законопроект, внесений депутатом місцевого парламенту Паломо Носедой, що представляє партію більшості Fuerza Popular (Народна сила).

Він передбачає підпорядкування FPF державному Інституту національного спорту (IDP), а також скасування виборів керівництва Федерації.

Так як, згідно з правилами ФІФА, будь-яка національна федерація повинна бути приватною і незалежної від держави організацією, FPF загрожує призупинення членства.

Сама Паломо Носеда, незважаючи на величезну критику в Перу, продовжує наполягати на своєму і не збирається відкликати законопроект, який підтримує і її партія.

«Можливо, у нас дійсно виникнуть проблеми з ФІФА, але ми повинні діяти в інтересах перуанського спорту», — наводить її слова видання.

Зазначається, що Міжнародна федерація футболу стурбована і стежить за ситуацією, запитавши у перуанської сторони додаткову інформацію.

У разі несприятливого результату всі місцеві національні збірні та клуби будуть усунені від змагань під егідою ФІФА, включаючи чемпіонат світу-2018.

Як повідомляв УНІАН, збірна Перу обіграла в стикових матчах Нову Зеландію (0:0, 2:0) і вперше за 36 років вийшла на Мундіаль.