"Шахтар" підпише 19-річного захисника бразильської "Курітіби" - ЗМІ
11:49, 23 листопада 2017Футбол
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Додо в такому юному віці грає дуже важливу роль у своїй команді в чемпіонаті Бразилії і, у складі юнацької збірної країни, в Кубку Південної Америки.
Додо найближчим часом приєднається до "Шахтаря" / Globo Esporte
Донецький «Шахтар» досяг угоди з бразильською «Куритибою» по трансферу правого захисника Додо, повідомляє Sport.ua з посиланням на бразильське видання Globo Esporte.
19-річний футболіст обійдеться «гірникам» в 2 мільйони євро. Крім цього, «Шахтар» виплатить «Куритибі» частину суми, вирученої з наступного трансферу Додо.
Раніше повідомлялося, що на бразильця також претендувала португальська «Бенфіка» з Лісабона.
У поточному сезоні Додо зіграв 18 матчів у чемпіонаті Бразилії, активними діями не відзначився. Також на його рахунку 9 матчів за збірну Бразилії U-20 на Кубку Південної Америки-2017.
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