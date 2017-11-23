"Шахтар" підпише 19-річного захисника бразильської "Курітіби" - ЗМІ

Донецький «Шахтар» досяг угоди з бразильською «Куритибою» по трансферу правого захисника Додо, повідомляє Sport.ua з посиланням на бразильське видання Globo Esporte.

19-річний футболіст обійдеться «гірникам» в 2 мільйони євро. Крім цього, «Шахтар» виплатить «Куритибі» частину суми, вирученої з наступного трансферу Додо.

Раніше повідомлялося, що на бразильця також претендувала португальська «Бенфіка» з Лісабона.

У поточному сезоні Додо зіграв 18 матчів у чемпіонаті Бразилії, активними діями не відзначився. Також на його рахунку 9 матчів за збірну Бразилії U-20 на Кубку Південної Америки-2017.