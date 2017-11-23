Матчі "Динамо" та "Зорі" в Лізі Європи: де дивитися

Сьогодні у Швеції та Албанії відбудуться матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи за участю українських "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), які покажуть відразу три українських телеканали.

Першими на поле вийдуть шведський "Естерсунд" і луганська "Зоря". Матч розпочнеться о 20.00 за київським часом і буде показаний на телеканалі "Футбол 1". Грі буде передувати аналітична студія "Шлях у Ліон", де фахівці обговорять шанси українських команд в сьогоднішніх зустрічах. Початок роботи студії - о 19.00. У Ліоні в травні 2018 року відбудеться фінальний матч другого за значимістю єврокубка.

Слідом в Албанії відбудеться матч між "Скендербеу" і київським "Динамо". Матч розпочнеться о 22.05 за київським часом і транслюватиметься загальнонаціональним каналом "Україна" та спеціалізованим "Футбол 2". Після матчу запланована студія "Шлях у Ліон", у рамках якої спеціалісти подіб`ють підсумки сьогоднішніх матчів Ліги Європи. Час роботи студії - з опівночі до 01.00.