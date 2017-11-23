"Зоря" є аутсайдером у букмекерів в сьогоднішньому матчі Ліги Європи, "Динамо" - фаворит

Луганська "Зоря" є аутсайдером на ставках букмекерських контор в сьогоднішній грі Ліги Європи проти шведського "Естерсунда", а "Динамо" фаворитом у матчі з албанським "Скендербеу", повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал проаналізував дані 25 провідних букмекерських контор світу.

У парі "Естерсунд" - "Зоря" середній коефіцієнт ставки на перемогу господарів поля становить 1,84 до 1, на нічию - 3,43 до 1, на перемогу гостей - 4,50 до 1.

У матчі "Скендербеу" - "Динамо" ставки абсолютно протилежні. Тут на перемогу господарів з албанського клубу можна поставити з розрахунку 4,43 до 1, на нічию - 3,72 до 1, а на перемогу віце-чемпіона України - 1,78 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матчі Ліги Європи відбудуться у четвер ввечері. Гра в Швеції почнеться о 20.00 за київським часом, гра в Албанії - о 22.05.