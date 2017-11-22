"ПСЖ" забив сім голів "Селтіку", а "Ювентус" і "Барселона" народили нудні нулі (результати всіх матчів Ліги чемпіонів)

Сьогодні відбулися ще вісім матчів в рамках 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Центральний поєдинок дня "Ювентус" - "Барселона" не виправдав очікування з точки зору видовищності. Команди зіграли внічию - 0:0. Каталонський клуб забезпечив собі перше місце в групі.

Читайте такожКінець кошмару: росіянин Акінфєєв перервав свою рекордну "чорну" серію - 43 гри з пропущеними голамиФранцузький "ПСЖ" розбомбив вдома "Селтік" з рахунком 7:1. Зірки парижан Неймар і Кавані записали на свій рахунок по дублю. Розгромом завершився і візит "Челсі" у Баку. Місцевий "Карабах" був обіграний з рахунком 4:0. "Челсі" вже гарантував собі місце в плей-офф.

Крім того, московський ЦСКА обіграв "Бенфіку". Як вже повідомляв УНІАН, голкіпер російського клубу Акінфєєв перервав свою рекордну серію з 43 матчів з пропущеними голами.

Група A

ЦСКА - Бенфіка - 2:0

Базель - Манчестер Юнайтед - 1:0

Група B

ПСЖ - Селтік - 7:1

Андерлехт - Баварія - 1:2

Група C

Карабах - Челсі - 0:4

Атлетико - Рома - 2:0

Група D

Спортинг - Олімпіакос - 3:1

Ювентус - Барселона - 0:0