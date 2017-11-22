Тренер "Зорі" Вернидуб перед матчем з "Естерсундом": кожна гра в Лізі Європи - для мене свято

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб перед матчем п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського «Естерсунда» похвалив гру свого суперника, але висловив упевненість, що його команді вдасться реваншуватися за поразку від шведів у першому турі.

"Кожна гра у Лізі Європи — свято для мене і, думаю, для команди. В цей раз у нас є шанс пройти далі. Сподіваюся, нам це вдасться і ми все для цього зробимо", - сказав Юрій Вернидуб, якого цитує Sport Arena.

Мені дуже імпонує гра "Естерсунда". Видна рука тренера. Нетипова шведська команда. Вміє і любить грати в атаці, контролювати м'яч. Є сильні гравці в атаці, крайні захисники швидкі. Команда хорошого рівня. У нас є бажання зіграти добре, адже програли їм вдома 0:2.

Що стосується далекого перельоту до Швеції, то за часів Союзу були перельоти і довше, по 8-9 годин. Тож все добре.

Вважав від самого початку, що фаворити нашої групи — "Атлетик" і "Герта". Чемпіонати Німеччини та Іспанії не можна порівнювати зі Швецією і Україною. Я залишаюся при своїй думці».

Нагадаємо, що матч "Естерсунд" - "Зоря" відбудеться в четвер, 23 листопада. Початок - о 20:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, Юрій Вернидуб взяв на гру 20 футболістів.