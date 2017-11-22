Кінець кошмару: росіянин Акінфєєв перервав свою рекордну "чорну" серію - 43 гри з пропущеними голами

Воротар московського ЦСКА Ігор Акінфєєв перервав рекордну серію з 43 матчів в основному раунді Ліги чемпіонів з пропущеними голами.

"Чорна" серія російського голкіпера виявилася безпрецедентною для найпрестижнішого клубного турніру Європи. Попередній рекорд належав колишньому голкіперу голландського ПСВ Роналду Ватерресу, який пропускав у 16 матчах Ліги чемпіонів поспіль. Це "досягнення" Акінфєєв перевершив ще чотири роки тому і з тих пір ніяк не міг перервати свою серію з пропущеними м'ячами (серія Акінфєєва враховує тільки матчі групового етапу та плей-офф).

Сьогодні ЦСКА у себе вдома обіграв португальську "Бенфіку" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів - 2:0. І, таким чином, серія Акінфєєва перервалася на показнику 43 матчі.

Попередній "сухий" матч Акінфєєва в групі Ліги чемпіонів відбувся більше 10 років тому в матчі з «Арсеналом» – 1 листопада 2006 року.